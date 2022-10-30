Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью американскому изданию The Drive рассказал о возможном наступлении ВСУ на незаконно аннексированный россией украинский Крым.

Так, отвечая на вопрос по Крыму, когда, по его мнению, Украина может начать там наступление и сколько времени понадобится, чтобы вернуть оккупированный полуостров, Буданов заявил, что "это произойдет только военной силой, и это произойдет в следующем году".

При этом глава ГУР отказался называть конкретную дату наступления.

У главы военной разведки также спросили, причастны ли украинские силы к подкровению Крымского моста 8 октября и к взрыву на крымской авиабазе Саки в августе.

"Украина имеет право нанести военное поражение нападающему. Мы стремимся к победе над врагом. Эта победа может прийти во время поражения целей противника и на конечном этапе эта победа возможна только тогда, когда мы выйдем на границы 1991 года", - подчеркнул Буданов.

Добавим, в последнее время у оккупантов в Крыму стало больше "хлопка". Так, по меньшей мере три корабля Черноморского флота России были поражены беспилотниками 29 октября, в частности, флагман "Адмирал Макаров". Об этом сообщила группа волонтеров GeoConfirmed.

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