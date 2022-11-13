Известная украинская фитнес-тренер и эксперт шоу "Зважені та щасливі" Анита Луценко показала, как сейчас выглядит.

В этот раз на своей странице в Instagram звезда показала эффектное фото, на котором продемонстрировала, какие длинные и здоровые волосы ей уже удалось отрастить. Кроме того, Луценко также пожаловалась украинцам на бан в соцсети, из-за которого она не может выходить в прямые эфиры, и попросила о помощи.

"Во-первых, фото, чтобы не забывали, как я выгляжу. Во-вторых, буду благодарна за лайки или комментарии, потому что я, судя по всему, в таком бане (фото 2), что даже не могу выходить в прямые эфиры😎 ", - пишет Анита.

Украинцы в комментариях поддержали звезду "Зважені та щасливі" и засыпали ее комплиментами:

"Какие у вас уже длинные волосы и красивые❤️";

"Очень красиво выглядите. Волосы просто бомба,тфу-тфу-тфу";

"Не привычно вас видеть с такой прической и длиной волос)";

"Очень красивая прическа и отличный цвет волос! Анита, выглядит мило и женственно❤️🔥";

"Тень" бывает только в солнечные дни! Сияйте всегда! ❤️";

"Вот же беда)) ничего. Ваш аккаунт супер и вы ходячее вдохновение и фея-помощница😘";

"Вы совсем другая с длинными и еще и вьющимися волосами! Такая хрупкая❤️";

"Волосы🔥! Не узнать вас, необычно, но круто!".

Напомним, что Анита Луценко из "Зважені та щасливі" похвасталась ножками в платье с разрезом.

Как сообщала Politeka, Анита Луценко из "Зважені та щасливі" откровенно заговорила о серьезном заболевании.

Также Politeka писала, что Анита Луценко на свадьбе с ведущим "Холостяка" Решетником отожгла под Сердючку.