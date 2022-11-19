Лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка добавил, что трудно живется и тем гражданам рф, которые покинули страну-агрессора еще в 2014 году.

Украинский музыкант, лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка считает, что россиянам гораздо тяжелее, чем украинцам. Сложно живется, по мнению звезды, и тем гражданам РФ, которые разорвали отношения с россией. В интервью для радио Еден музыкант пояснил, что имеет в виду.

По словам артиста, граждане Украины борются за свою страну и будущее, в то время как после вооруженной агрессии у народа рф не будет ничего. Некоторые из противников войны пишут звезде, поэтому он убежден, что какая-то часть россиян страдает из-за войны в Украине.

"Я вообще считаю, ясно, что Украина сейчас переживает трудные времена, но россиянам, я считаю, гораздо труднее сейчас есть и будет. У нас есть будущее, а у них нет будущего. Такая история", – сказал Олег Скрипка.

С россиянами, давно переехавшими из россии, выучившими украинский язык и получившими гражданство, артист знаком лично и общался с ними.

"Я спрашиваю у этих людей: "Мы сейчас страдаем, наша родина страдает, но у нас есть родина и мы за нее боремся. А как тебе?" И человек говорит: "У меня нет родины". И я прикладываю на себя, как бы я так жил. Это вообще очень сложно. Это люди без родины. Мне трудно это представить", – сказал Олег Скрипка.

Напомним, что Олег Скрипка назвал украинских артистов, которые исполняют песни на русском, не украинцами.

Как сообщала Politeka, на свое 35 летие группа "Вопли Видоплясова" и сын Олега Скрипки Устим выпустили совместный клип.

Также Politeka писала, что Олег Скрипка презентовал новый клип в кардинально измененном имидже.



