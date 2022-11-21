В этот раз на своей странице в Instagram звезда поделилась эфекными кадрами своей тренировки в спортзале.
"My time ... тренироваться не для того чтобы быть стройной, а чтобы быть здоровой, продлить активный возраст, снизить уровень стресса, перенести умение не сдаться, когда тяжело во время упражнения и хочется сдаться - на жизнь и жизненные ситуации, предупредить быстрые изменения в теле …насладиться временем наедине со своим телом и мыслями…", — подчеркнула Анита Луценко.
На публикацию сразу же отреагировал ее экс-подопечный, победитель первого сезона "Зважені та щасливі" Николай Ворошнов, написав в комментариях: "Go!Адольфовна!GO! Нам еще с тобой наперегонки бегать, ты же хочешь реванша?😎". "Пффффф!!! Легко сделаю тебя!", - ответила ему тренер.
Поклонники в комментариях поддержали звездного тренера:
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"Анита, вы мотивируете, показывая свою жизнь";
"Побольше таких видео! Спасибо";
"Как же это хорошо выглядит 😍";
"Классно, когда знаешь, что делать в зале. Я вообще не понимаю";
"Вы - лучшая❤️💪 Спасибо за ваш канал и мотивацию!";
"Боже, если бы Вы знали, Анита, как я хочу вас видеть своим личным тренером 🔥";
"Wow🤩. Очень драйвово!".
Напомним, что Анита Луценко из "Зважені та щасливі" похвасталась ножками в платье с разрезом.
Как сообщала Politeka, Анита Луценко из "Зважені та щасливі" откровенно заговорила о серьезном заболевании.
Также Politeka писала, что Анита Луценко на свадьбе с ведущим "Холостяка" Решетником отожгла под Сердючку.