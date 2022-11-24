Не так давно Квиткова и Добрынин пережили кризис в отношениях. По словам Квитковой, им даже пришлось обратиться за помощью к психотерапевту.
"В моменты, когда мы начинали ссориться, мы понимали, что так не должно быть", - рассказала Квиткова в интервью ЖВЛ.
По ее словам, кризис грянул после рождения их сына Льва.
"Кризис есть в каждых отношениях и мы не стали исключением", - сказала Квиткова.
Помимо психотерапевта Добрынину и его супруге помогли разговоры друг с другом.
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
Срочно запаситесь водой: В каких городах Украины проблемы с водоснабжением - список и график
Президент Молдовы жестко ответила путинскому режиму: «россия оставила Молдову в бездне»
Дочь Фреймут поразила откровенным нарядом: "Ольга себе никогда не позволяла такого"
На сколько еще массированных атак осталось ракет у росии, есть данные: "Максимум..."
"Мы очень много разговаривали друг с другом. Главное - не молчать", - рассказала Даша.
Сейчас сложности в отношениях для Добрынина и Квитковой уже позади и пара мечтает о втором ребенке.
"Мы уже работаем над этим", - говорит Даша.
По ее словам, они с Никитой хотят, чтобы у их детей была минимальная разница в возрасте - тогда им будет интересно друг с другом.
"Я не могла позволить, чтобы нам кто-то помогал. А когда ты не спишь, не ешь и постоянно нервничаешь, с мужем начинаются ссоры. Я сейчас понимаю, что когда будет второй ребенок, я не буду геройствовать и рассказывать, что мне не нужна помощь", - убеждена Квиткова.