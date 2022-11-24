Экс-"Холостяк" Никита Добрынин и его супруга Даша Квиткова готовятся к пополнению в семье.

Не так давно Квиткова и Добрынин пережили кризис в отношениях. По словам Квитковой, им даже пришлось обратиться за помощью к психотерапевту.

"В моменты, когда мы начинали ссориться, мы понимали, что так не должно быть", - рассказала Квиткова в интервью ЖВЛ.

По ее словам, кризис грянул после рождения их сына Льва.

"Кризис есть в каждых отношениях и мы не стали исключением", - сказала Квиткова.

Помимо психотерапевта Добрынину и его супруге помогли разговоры друг с другом.

"Мы очень много разговаривали друг с другом. Главное - не молчать", - рассказала Даша.

Сейчас сложности в отношениях для Добрынина и Квитковой уже позади и пара мечтает о втором ребенке.

"Мы уже работаем над этим", - говорит Даша.

По ее словам, они с Никитой хотят, чтобы у их детей была минимальная разница в возрасте - тогда им будет интересно друг с другом.

"Я не могла позволить, чтобы нам кто-то помогал. А когда ты не спишь, не ешь и постоянно нервничаешь, с мужем начинаются ссоры. Я сейчас понимаю, что когда будет второй ребенок, я не буду геройствовать и рассказывать, что мне не нужна помощь", - убеждена Квиткова.