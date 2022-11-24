Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе Александр Усик взял все свои пояса и напомнил, что Крым - это Украина.

Александр Усик спел песню с украинскими исполнителями. В начале видео два певца стоят возле элитного внедорожника и поют под гитару.

Когда в песне зашла речь о Крыме, из автомобиля вышел Александр Усик с флагами Украины и Крымских татар. В руках у Александра Усика были все его чемпионские пояса.

"Вместе с Александром Усиком напомнили всем, что Крым это Украина! Мы вместе с ним из украинского Симферополя. Трек: Лист до мами - Barabanda", - говорится в публикации.

"Дай Бог поскорее освободить родной Крым", "Крым с вами, ребята!", "Верим 🙌🏻Крым-это Украина🇺🇦 Предатели, бегите, пока не поздно!!!", "Боже, как это красиво, сильно и круто !", " Осталось Фьюри поставит на место.. Или уронить", " Дай мир Украине", " Аж мурашки ухххххх 😮", " Ребята, вы крутые 🔥", " Кайф! Саня, красавчик!", " Песня просто пушка" , – пишут украинцы в комментариях.



Однако нашлись в комментариях критикующие боксера россияне, а также недовольные украинцы, которые видят в Усике предателя.

Напомним, Усик также объяснил, почему его называли ватником и сепаром.

Также сообщалось, что украинский чемпион эмоционально ответил, чей Крым – неизвестные кадры после поединка.

Кроме того, Politeka.net писала, что Усик назвал условие для своего возвращения в родной Крым: "Меня лишили каких-то званий".