Звезда "Женского Квартала" Екатерина Никитина рассказала о работе на таком проекте звезда мечтала с детства и ее привел туда случай.

Украинская актриса, танцовщица, звезда "Женского Квартала" Екатерина Никитина поделилась, как в свое время попала на проект. В частности, о работе на таком проекте звезда мечтала с детства и ее привел туда случай. Об этом она рассказала в интервью "ЖВЛ".

Екатерина Никитина училась на инженера компьютерных систем в Остроградском университете в Кременчуге. Также она активно принялась организовывать разные мероприятия на факультете и попала в девичью команду КВН.

"Они узнали, что я сажусь на шпагат, мы сразу начали раскручивать эту тему как-то по-интересному. И после того все этот шпагат за мной закрепился. Катя - шпагат", - рассказала Екатерина Никитина.

Параллельно девушка выкладывала танцы детям. Когда команда КВН распалась, она попала в Кременчугскую сборную "Лукас", где потом они выступали на "Лиге Смеха".

По словам Екатерины, в "Квартал 95" она мечтала попасть еще с детства. Однако не актрисой, а танцовщицей.

"Там девушки танцевали, и я всегда говорила: "Боже, будет мне 18 лет и я пойду на кастинг туда танцевать". Все обернулось совсем по-другому, я с ними, но не танцую. Ну и танцую тоже, да", - добавила она.

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