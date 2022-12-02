Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины. Отмечается, что прокуроры Киевской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении гражданина Украины, который в данный момент является российским журналистом.

Ведущего будут судить за государственную измену и оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины.

Указывается, что обвиняемый до 2014 года работал ведущим на украинских телерадиоканалах. Во время революции Достоинства он был ведущим на киевском Антимайдане, после чего переехал жить в россию.

В Москве он начал работать на государственном телеканале страны-агрессора как журналист.

«Обвиняемый освещает события в Украине в выгодном для Кремля ракурсе, нанося ущерб информационной безопасности нашего государства. В своих выступлениях в СМИ и публикациях в мессенджерах, он поддерживает руководство РФ и начало военных действий в Украине. В основном они подготовлены по заказу должностных лиц госорганов и учреждений РФ и российских медийных центров», - сообщили в прокуратуре.

Кроме того, отмечают в офисе Генпрокурора, на своих страницах в соцсетях бывший украинский ведущий дискредитирует действующую власть Украины, ее представителей и решения, его посты содержат призывы к захвату оккупантами всей территории Украины.

Ведущему инкриминирована государственная измена, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификацию ее участников (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 43). 2 УК Украины).

Добавим, что, судя по всему, речь идет об известном когда-то украинском телеведущем Юрие Коте. В частности, на телеканале «Интер» он вел программу «Все для тебя».

С 1999 по 2011 Юрий Кот был голосом телеканала «Интер».

Примечательно, что, несмотря на качество фото, Кота узнали и пользователи соцсетей: "Это юрий кот, подлец и мерзавец. Почему прячете его мордяку?!"Кот Юрий Владимирович. Пророссийский украинский шоумен, актер, телеведущий, кинорежиссер, сценарист, коллаборационист с Россией".