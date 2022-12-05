Запроданка София Стужук, бежавшая из Украины, пожаловалась на поведение хейтеров, которые решили ей отомстить.

Скандальная блогерша София Стужук продолжает всеми способами привлекать внимание к себе после побега из страны. Она выехала с детьми, называла себя русской, кричала «я за мир во всем мире» и продолжает рекламировать российские товары.

Причем Стужук заявляет, что не вернется в Украину (хотя здесь ей совершенно не рады и граждане даже требуют отменить ее гражданство). В случае конфликтов, София прикрывается детьми – когда всплыли ее возможные махинации с налогами, карты и счет ей блокировали.

После этого Стужук в Инстаграм начала говорить о детях и бедственном положении. А затем устроила травлю своим хейтерам, публикуя их личные данные и запугивая расправой. Одной из девушек пришлось даже удалиться из социальных сетей из-за угроз ее близким.

Недавно же Стужук пожаловалась, что ее дом подожгли коктейлями Молотова в Латвии. Прославившаяся «родами в бассейн» инстаграмная «звезда», возмутилась, когда многие написали: не удивительно, если она сделала это сама ради очередного пиара.

В инста-сториз предавшая Украину Стужук рассказала, что неизвестные совершили нападение на ее дом. И сразу напомнила о том, что она беременная и дома дети. Хотя в большинстве случаев она сама оставляет маленьких детей с няней и уезжает на отдых.

"А цель? Напугать? Или как мне писали: "Чтобы ты и твои выбл***и горели заживо"", - написала Стужук в Инстаграм.

В Телеграм она уже заявила, что написала заявление в полицию и разразилась гневом на тех, кто отреагировал не так, как ожидала «звезда».