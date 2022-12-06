На своей странице в Instagram звезда объяснила, зачем нам нужны углеводы и сколько нужно их съесть, чтобы заработать диабет.

"Да, человек может существовать без углеводов в рационе. В таком случае глюкоза будет синтезирована в основном из белков. Однако такой рацион вызовет ухудшение самочувствия. Норма: 3-5 г на кг веса = если вешу 60 кг*3 = 180 г в день. Для примера: Яблоко (150 г) = 17 г углеводов (другое, вода, жир 0,22 г, белок 0,42г), торт шоколадный (150 г) = 58 г углеводов, печенье (150 г) = 79 г углеводов, картофель отварной (150 г) = 24 г углеводов", - пишет Анита Луценко.

Если в день мы съедаем более 400 г углеводов, то появляется риск возникновения диабета. При этом, по словам тренера "Зважені та щасливі", чем больше тренируешься или имеешь физическую нагрузку, тем больше организм умеет тратить углеводы без ухудшения здоровья.

"Можно ли жить без углеводов? Да. Но зачем, правда, не понимаю. Когда можно есть углеводы и иметь и энергию, и вкусно есть с наслаждением рецепторов, и при этом иметь здоровый нормальный вес и быть стройной. Так что вывод: все нужно в меру. И не много, и не мало — и будет нам счастье. Обвинять углеводы в избыточном весе нельзя: потому что обычно люди, которые едят и пьют много углеводов – также потребляют много и жира, алкоголя, и в целом перебирают с калориями за счет всех видов пищи, ведут малоподвижный образ жизни и еще имеют другие неполезные привычки", — подчеркнула эксперт.

Напомним, что Анита Луценко из "Зважені та щасливі" похвасталась ножками в платье с разрезом.

Как сообщала Politeka, Анита Луценко из "Зважені та щасливі" откровенно заговорила о серьезном заболевании.

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