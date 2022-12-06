Артист с коллегами по группе "ВВ" с начала полномасштабного вторжения рф активно гастролирует по Украине и за границей, собирая средства на помощь украинским защитникам и пострадавшим от войны.

Недавно "Вопли Випоплясова" отметили 35 лет со дня своего первого выступления, которое состоялось в Киеве. Лидер группы Олег Скрипка планировал благотворительный тур по городам Западной Украины, но обстрелы оккупантами критической инфраструктуры сорвали планы, поэтому выступления пришлось перенести на следующий год.

В этот раз на своей странице в Instagram Скрипка сообщил, что уже прибыл в столицу Германии Берлин, где проведет очередной благотворительный концерт. Артист также записал отдельное видеообращение, в котором поздравил украинских защитников с Днем Вооруженных Сил Украины.

"Дорогие наши уважаемые, любимые воины и все украинцы и все прогрессивное человечество! Я поздравляю Вас с Днем Вооруженных Сил Украины! Это наша слава, наша гордость и наша победа! Слава Украине!💛💙", — подчеркнул лидер "Вопли Випоплясова".

Поклонники в комментариях поддержали артиста: "Спасибо, Олег! Героям слава! Слава ВСУ!".

Напомним, что Олег Скрипка назвал украинских артистов, которые исполняют песни на русском, не украинцами.

Как сообщала Politeka, на свое 35 летие группа "Вопли Видоплясова" и сын Олега Скрипки Устим выпустили совместный клип.

Также Politeka писала, что Олег Скрипка презентовал новый клип в кардинально измененном имидже.