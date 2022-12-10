Известная фитнес-тренер и эксперт шоу "Зважені та щасливі" Анита Луценко рассказала, из-за чего страдает в последнее время.

В этот раз на своей странице в Instagram звезда поделилась важным наблюдением.

"Наступило ощущение какого-то информационного передоза, у меня прям какое-то информирование ожирения. Посмотреть и почитать историю Украины, новости прочитать 50 раз в день), послушать аналитиков, уроки английского, по работе нужно не отставать и следить за новыми открытиями, новые курсы, новые книги , исследования, посмотреть фильм, который очень рекомендуют (и хотя бы один из сотни посмотреть)» — признается Анита Луценко.

Также тренеру нужно не обделить вниманием дочь Мию, которую она родила в 2016 году.

"...что-то по дороге цепляется из сплетен и сенсаций, хоть послушать песни, что на Евровидение имеют шанс попасть, найти инфо на ресурсах для Эвереста, что греет лучше руки и стопы, а тут уже и о горе интересно посмотреть, как приготовить что-то новенькое, а не просто сохранить в закладках, курс по финансовой грамотности, подписана на классных людей, но просто не успеваешь читать даже очень ценное и еще и еще…есть ощущение, что ничего не успеваешь и из-за этого какое-то внутри ощущение, что стоп! Можно перерыв?", - добавила звезда "Зважені та щасливі".

Анита Луценко сравнила такой поток информации с увеличением калорийности пищи в нашей жизни, поэтому нужно выбирать, какую информационную диету применять.

Напомним, что Анита Луценко из "Зважені та щасливі" похвасталась ножками в платье с разрезом.

Как сообщала Politeka, Анита Луценко из "Зважені та щасливі" откровенно заговорила о серьезном заболевании.

Также Politeka писала, что Анита Луценко на свадьбе с ведущим "Холостяка" Решетником отожгла под Сердючку.