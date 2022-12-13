В Украине на этой неделе ожидаются сильные морозы - местами температура будет опускаться до -15 градусов.

По данным синоптиков, в ближайшие дни в Украине будет наблюдаться область пониженного давления и осадки смешанной фазы.

14-15 декабря будет без существенных осадков, лишь в большинстве западных и северных областей 15 декабря снег, местами метель, а в южной части днем дождь.

"Температура ночью 4-10° мороза, в западных областях местами до 15° мороза; днем в среду 0°...-6°, в четверг от -3° до -3°, в южной части - до +7°", - сообщили синоптики в Укргидрометцентре.

Ранее сообщалось, что ретроградный Меркурий ударит по здоровью и финансам трех знаков Зодиака.

Цикл ретроградного Меркурия в этом году начнется 29 декабря, с этого дня и до 18 января есть риск серьезных проблем.

Дева

В период ретроградного Меркурия этому знаку Зодиака нельзя принимать важные решения, совершать важные сделки, подписывать документы. Иначе им грозят значительные репутационные и финансовые потери.

Скорпион

С 29 декабря по 18 января могут возникнуть проблемы со здоровьем. Представителей этого знака Зодиака может беспокоить желудок, боли в сердце, а также высок риск серьезной травмы.

Козерог

Представителям этого знака грозят травмы есть опасность переломов и сильных ушибов. Также могут дать знать о себе старые травмы и хронические заболевания. Козероги могут угодить на больничную койку либо под скальпель хирурга.

Напомним, Подоляк также объяснил уверенность в том, что Украина победит в 2023-м году.

Также были названы населенные пункты, которые украинские защитники могут освободить уже совсем скоро.

Кроме того, Politeka.net писала, что Кулеба рассказал, что будут делать украинцы в случае полного блекаута: "будет отток людей в...".