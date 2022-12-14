Западная супермодель Хайди Клум примерила прозрачное платье от украинского дизайнера, впечатлив видом на презентации фильма "Аватар. Путь воды".

Как пишет Politeka.net, Хайди Клум - известная западная модель немецкого происхождения. Звезда пришла на релиз фильма "Аватар. Путь воды". Для презентации Хайди выбрала прозрачное белое платье. Как оказалось, оно было украинского бренда, о чем сообщил "ЖВЛ" в своем Инстаграм.

"Ничего себе.

Супермодель Хайди Клум посетила премьеру ленты «Аватар: Путь воды» в платье от украинского бренда.

Украинские бренды покоряют сердца в мире", - написано было под публикацией.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Так а что за бренд?", "Красиво".

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