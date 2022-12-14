Как пишет Politeka.net, Хайди Клум - известная западная модель немецкого происхождения. Звезда пришла на релиз фильма "Аватар. Путь воды". Для презентации Хайди выбрала прозрачное белое платье. Как оказалось, оно было украинского бренда, о чем сообщил "ЖВЛ" в своем Инстаграм.
"Ничего себе.
Супермодель Хайди Клум посетила премьеру ленты «Аватар: Путь воды» в платье от украинского бренда.
Украинские бренды покоряют сердца в мире", - написано было под публикацией.
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Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
"Так а что за бренд?", "Красиво".
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