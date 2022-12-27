С первых секунд прослушивания в украденном треке можно услышать жалкую пародию на эмоциональный и правдивый сингл.

Проникновенный трек украинского рэпера Skofka под названием "Чути гімн" стал одним из самых популярных военных хитов 2022 года. В нем автор мощно зачитывает строки об Ирпене, Буче и других разрушенных россиянами городах. Потому неудивительно, что россияне украли его и перепели на свой лад, ведь только красть у них и получается лучше всего.

Об этом рассказал Skofka на своей странице в Instagram.

"К такому я не был готов", - удивленно сказал Skofka в своих Инстаграм-Сториз.

Все началось с того, что в сети появился трек под названием "Выстоим". Его автор россиянин, который украл песню у Skofka и наложил на нее свои жалкие слова.

"Наш боевой товарищ, боец батальона "Спарта" сделал крутой клип о жизни и службе в прифронтовом Донецке", - пишут россияне под роликом на YouTube.

С первых секунд прослушивания в украденном треке можно услышать жалкую пародию на эмоциональный и правдивый сингл "Чути гімн".

В комментариях под песней украинцы написали все, что думают об очередном воровстве россиян: "Вообще ничего сами не можете?", "Позорный плагиат", "Ну ничего сделать сами не могут уже, даже песню написать, не создаете, а только разрушаете своими аппетитами царскими...", "Что за позор, опять украли у нас".

Россияне массово забирают и переделывают украинские композиции. Особенно глупо это выглядит, когда граждане страны-террористки воруют треки о своих же военных преступлениях. Так, за время полномасштабной войны россияне попытались присвоить себе песни "Ванька-встанька" и "Біля тополі".

Напомним, подросток сбежал из Польши в Днепр к любимой, которую едва знал.

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