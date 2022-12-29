Как сообщает Politeka.net, россияне еще не пришли в себя от визита Кирилла Буданова в Бахмут, как Сергей Жадан сообщил, что тоже сегодня на передовой. В городе невозможно найти уцелевшие жилые дома, а все, кто там побывал, называют его выжженной землей. Писатель же заверил, что несмотря на все ужасы, населенный пункт остается живым. Фото он поделился на своей странице в Инстаграм и Фейсбук.



Он рассказал, что центр Бахмута пуст, тогда как в дальних районах встречаются гражданские – женщина на пенечке, которая ловит мобильную связь, мужчина, убирающий мусор у мусорных баков, влюбленная шепчущаяся на перекрестке пара.

"Бахмут избит и сожжен. В город попадаешь, как в жестяной барабан, по которому регулярно бьют палкой: более объемные и обнадеживающие звуки наших выходов, противный свист их мин. Не понимаешь, куда и когда может прилететь", – поделился Сергей Жадан.

Писатель показал снимки из практически полностью уничтоженного города. На одном из них – здание с выбитыми окнами, покрытое черной копотью, без крыши. На других - пустые улицы и выпаленная трава.

Напомним, Жадан рассказал, как события на Донбассе изменили сознание украинцев.

Также Politeka писала, что Жадан указал на главную ошибку украинцев.

Как Politeka сообщала, Жадан рассказал, как разрушить "стены" между украинцами.