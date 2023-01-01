Астрологи назвали знаки Зодиака, которым не повезет в 2023 году.

Везение в период Черного Водяного Кролика отвернется от трех знаков Зодиака, передает "Bigmir.net".

Телец

Придется затянуть пояса, поскольку этот знак Зодиака столкнется с финансовыми проблемами и рабочим кризисом. Тельцам важно грамотно распределять свои финансы.

Весы

Вам не стоит мечтать о больших целях в новом году, поскольку удача будет не на вашей стороне. Весам лучше заняться накоплением состояния и налаживанием контактов с близкими людьми. Однако, в конце года вы можете реализовать амбиции.

Козерог

Можете столкнуться с проблемами со здоровьем, которые мотивируют пересмотреть свой безумный ритм жизни.

Весной у вас может появиться дополнительный источник доходов. Финансовое положение улучшится, если отказаться от работы с ненадежными людьми.

Напомним, астрологи назвали три знака Зодиака, которым сказочно повезет к Новому году: неделя будет успешной.

Как сообщала Politeka, появился финансовый гороскоп на 2023 год для всех знаков Зодиака: это период стабилизации.

Также Politeka писала, что перерасчет платежек за горячую воду и отопление во время отключений: украинцам рассказали, как платить меньше.