Везение в период Черного Водяного Кролика отвернется от трех знаков Зодиака, передает "Bigmir.net".
Телец
Придется затянуть пояса, поскольку этот знак Зодиака столкнется с финансовыми проблемами и рабочим кризисом. Тельцам важно грамотно распределять свои финансы.
Весы
Вам не стоит мечтать о больших целях в новом году, поскольку удача будет не на вашей стороне. Весам лучше заняться накоплением состояния и налаживанием контактов с близкими людьми. Однако, в конце года вы можете реализовать амбиции.
Козерог
Можете столкнуться с проблемами со здоровьем, которые мотивируют пересмотреть свой безумный ритм жизни.
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
Бесплатно: после 1 января можно обменять старые лампочки на светодиодные, как и где
Главные счастливчики 2023 года: астрологи рассказали, кого ждет удача
Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал с Ярославским и Мартыновской, какой у них Новый год: "Не хочется..."
Астролог назвала важную дату для Украины в 2023 году: когда произойдут важные события
Весной у вас может появиться дополнительный источник доходов. Финансовое положение улучшится, если отказаться от работы с ненадежными людьми.
Напомним, астрологи назвали три знака Зодиака, которым сказочно повезет к Новому году: неделя будет успешной.
Как сообщала Politeka, появился финансовый гороскоп на 2023 год для всех знаков Зодиака: это период стабилизации.
Также Politeka писала, что перерасчет платежек за горячую воду и отопление во время отключений: украинцам рассказали, как платить меньше.