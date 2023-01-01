В интервью РБК-Украина артист заявил, что в социальном плане украинцам удалось избавиться от так называемого комплекса неполноценности, но в культурном — есть проблемы.

"Там не все так идеально и гладко. Мы радуемся, что побеждаем на Евровидениях, но культура - это не поп-песня. Состоялась подмена ценностей, что культура - это блестки, фанерка, минусочек и поп-песня. Это еще в древнем Риме придумали - культура для рабов. Она была создана для масс, чтобы многие не хотели и не просили прав, вольностей и тому подобное. И у нас с этим есть проблемы", - объясняет Олег Скрипка.

Лидер «Вопли Видоплясова» подчеркнул, что в Украине нужно провести объективную ревизию культурного и исторического достояния.

"А для этого должны быть эксперты, которым доверяют. А у нас бабло решает все. И ситуация такова, что у нас сильное наследие, есть серьезные исполнители, а нет экспертов, которые это могут оценить и транслировать в люди. Нет ориентиров, народу впихивают поп-продукт, который хорошо продается, и на этом зарабатывают бабки", — говорит музыкант.

Артист также жестко высказался о псевдопатриотичности в музыке и ее опасности.

"Не побоюсь этого слова, первый союзник кремлевцев в любых странах – это местечковый идиотизм. Вот и они используют это рагульство. Если вспомнить, какие песни были в горячих ротациях в Украине, то это русские и рагульские песни. Украинский рагулизм – это большой союзник нашего врага", - добавил Олег Скрипка.

Напомним, что Олег Скрипка назвал украинских артистов, которые исполняют песни на русском, не украинцами.

Как сообщала Politeka, на свое 35 летие группа "Вопли Видоплясова" и сын Олега Скрипки Устим выпустили совместный клип.

Также Politeka писала, что Олег Скрипка презентовал новый клип в кардинально измененном имидже.