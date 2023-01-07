Напомним, после освобождения Дианова из плена украинцы собрали на его лечение 23,4 млн. грн. Однако все расходы по лечению и реабилитации защитника Мариуполя взял на себя ФК "Шахтер".

После этого Дианов решил отдать собранные ему средства в помощь своим побратимам.

В конце декабря украинский герой вернулся из Америки, где ему сделали сверхсложную операцию. В феврале Дианов планирует вернуться в США, но уже для того, чтобы просить оружие для ВСУ.

Ведь украинская армия – самая лучшая, но ей не хватает вооружения.

Кстати, Дианов не сомневается, что празднование победы над российскими захватчиками состоится совсем скоро.

«Мы скоро выигрываем войну, отстроим Украину. Наши дети будут прекрасно учиться, прекрасно жить. Все будет хорошо», – уверен Дианов.

Напомним, Дианов до сих пор скучает по своей бывшей жене, с которой расстался много лет назад.

Также сообщалось, что Данилов предупредил о новом обострении на фронте и переломных событиях – нужно готовиться.

Кроме того, Politeka.net писала, что ВСУ переплюнули Пентагон – подробности еще одного успеха Украины.