О нем рассказала сама Апанасенко в своем Инстаграмме, пишет Politeka.net.

По словам красавицы, за 10 минут до выхода на сцену в вечернем платье ее наряд порвался.

Но, к счастью, удалось сделать так, чтобы это было незаметно.

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Апанасенко также обнародовала кадры своего появления на сцене.

Напомним, что выход Апанасенко на сцену «Мисс Вселенная-2022» в костюме «Воин Света» произвел настоящий фурор.

Оказавшись на сцене, украинская красавица расправила свои огромные крылья и подняла меч вверх.

В комментариях к видео люди из разных уголков мира выражают восхищение украинкой и ее невероятным нарядом, который, напомним, создала Леся Патока.

"Мой фаворит", "Чистая победа", "Украина, лучший костюм", "Круто", "Невероятно!", - пишут зрители "Мисс Вселенная-2022" о выходе украинки.

Финал конкурса «Мисс Вселенная – 2022» состоится 14 января в Нью-Орлеане.

Напомним, девушкой с гулянки в Куршавеле оказалась "Мисс Украина Вселенная" - как она выглядит.

Корону победительницы Мисс Украина Вселенная Карина Жосан выиграла в 2018 году.

Ранее стали известны фамилии скандальных украинцев, лишенных гражданства.