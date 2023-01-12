О нем рассказала сама Апанасенко в своем Инстаграмме, пишет Politeka.net.
По словам красавицы, за 10 минут до выхода на сцену в вечернем платье ее наряд порвался.
Но, к счастью, удалось сделать так, чтобы это было незаметно.
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Апанасенко также обнародовала кадры своего появления на сцене.
Напомним, что выход Апанасенко на сцену «Мисс Вселенная-2022» в костюме «Воин Света» произвел настоящий фурор.
Оказавшись на сцене, украинская красавица расправила свои огромные крылья и подняла меч вверх.
В комментариях к видео люди из разных уголков мира выражают восхищение украинкой и ее невероятным нарядом, который, напомним, создала Леся Патока.
"Мой фаворит", "Чистая победа", "Украина, лучший костюм", "Круто", "Невероятно!", - пишут зрители "Мисс Вселенная-2022" о выходе украинки.
Финал конкурса «Мисс Вселенная – 2022» состоится 14 января в Нью-Орлеане.
Напомним, девушкой с гулянки в Куршавеле оказалась "Мисс Украина Вселенная" - как она выглядит.
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