Неприятный инцидент произошел с украинской красавицей Викторией Апанасенко на конкурсе «Мисс Вселенная 2022».

О нем рассказала сама Апанасенко в своем Инстаграмме, пишет Politeka.net.

По словам красавицы, за 10 минут до выхода на сцену в вечернем платье ее наряд порвался.

Но, к счастью, удалось сделать так, чтобы это было незаметно.

Апанасенко также обнародовала кадры своего появления на сцене.

Напомним, что выход Апанасенко на сцену «Мисс Вселенная-2022» в костюме «Воин Света» произвел настоящий фурор.

Оказавшись на сцене, украинская красавица расправила свои огромные крылья и подняла меч вверх.

В комментариях к видео люди из разных уголков мира выражают восхищение украинкой и ее невероятным нарядом, который, напомним, создала Леся Патока.

Ukraine is SLAYING on stage, along with her beautiful feathered wings. What an inspiration to all. 💙 #MissUniverse pic.twitter.com/bP3LA4gDsx — Miss Universe (@MissUniverse) January 12, 2023

"Мой фаворит", "Чистая победа", "Украина, лучший костюм", "Круто", "Невероятно!", - пишут зрители "Мисс Вселенная-2022" о выходе украинки.

Финал конкурса «Мисс Вселенная – 2022» состоится 14 января в Нью-Орлеане.

Напомним, девушкой с гулянки в Куршавеле оказалась "Мисс Украина Вселенная" - как она выглядит.

Корону победительницы Мисс Украина Вселенная Карина Жосан выиграла в 2018 году.

Ранее стали известны фамилии скандальных украинцев, лишенных гражданства.