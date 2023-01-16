Победительницей конкурса красоты «Мисс Вселенная-2022», который на днях прошел в Новом Орлеане, стала 28-летняя американка.

Р'Бони Габриэль родилась 20 марта 1994 года в Хьюстоне, штат Техас, в семье филиппинца и американки, пишет Politeka.net.

Девушка окончила Университет Северного Техаса со степенью бакалавра в области дизайна, а сейчас работает дизайнером, создавая экологичную одежду.

На конкурсе Р'Бони Нола Габриэль, в частности, предстала в очень массивном костюме, в котором, как отметили некоторые телезрители, она едва передвигалась по сцене.

Тяжелый наряд символизировал успехи Штатов в покорении Луны.

Габриэль – седьмая американка, выигравшая конкурс.

Кроме того, 28-летняя девушка стала самой старшей «Мисс Вселенной» в истории конкурса.

Кстати, в Инстаграмме Р'Бони можно увидеть «Мисс Вселенную-2022» без макияжа и прически. Без прикрас девушка выглядит лет на десять моложе.

Обсуждая победительницу конкурса, пользователи соцсетей выразили мнение, что на самом деле это конкурс не среди девушек, а для парикмахеров, стоматологов и пластических хирургов.

«На конкурсе красоты Мисс Вселенная нужно выбирать естественную красоту, а не искусственную, наращенные ресницы, силиконовые уста. Смоешь всю красоту на ночь, а утром с 1 места скатишься на 80. Вот такая искусственная красота»,

«Никому не интересна искусственная красота, почти все нынешние "красавицы", являются клоном друг друга, раз увидишь и на завтра не вспомнишь», «Это конкурс мастеров пластики и макияжа...»,

«Соревнуются пластические хирурги и косметологи, кто лучше смог усовершенствовать красоту!», «Конкурс работы пластических хирургов. Чтобы все, кого интересует пластическая хирургия, могли выбрать себе "скальпель" по карману»,

«Пройдет немного времени и будут делать конкурсы роботов, потому что от силикона и ботокса сейчас те красавицы распухли, а со временем и вовсе силиконо-ботоксными работами станут»,

«Их всех нужно умытыми выпускать и без силикона…».

Добавим, что пользователей соцсетей также разозлило участие россиянки в конкурсе.

"Мисс Геноцид" - так в западных соцсетях отреагировали на выход "Мисс Россия - 2022" Анны Линниковой в полуфинал 71-го конкурса красоты "Мисс Вселенная".

Напомним, что Украину на конкурсе представляла Виктория Апанасенко. Украинская красавица ошеломила мир своим нарядом "Воина света".

Также сообщалось, что украинцев удивила внешность победительницы Мисс Вселенная-2022.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинка со кандальной гулянки в Куршевеле оказалась обладательницей титула "Мисс Украина Вселенная".