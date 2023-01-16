Р'Бони Габриэль родилась 20 марта 1994 года в Хьюстоне, штат Техас, в семье филиппинца и американки, пишет Politeka.net.
Девушка окончила Университет Северного Техаса со степенью бакалавра в области дизайна, а сейчас работает дизайнером, создавая экологичную одежду.
На конкурсе Р'Бони Нола Габриэль, в частности, предстала в очень массивном костюме, в котором, как отметили некоторые телезрители, она едва передвигалась по сцене.
Тяжелый наряд символизировал успехи Штатов в покорении Луны.
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Габриэль – седьмая американка, выигравшая конкурс.
Кроме того, 28-летняя девушка стала самой старшей «Мисс Вселенной» в истории конкурса.
Кстати, в Инстаграмме Р'Бони можно увидеть «Мисс Вселенную-2022» без макияжа и прически. Без прикрас девушка выглядит лет на десять моложе.
Обсуждая победительницу конкурса, пользователи соцсетей выразили мнение, что на самом деле это конкурс не среди девушек, а для парикмахеров, стоматологов и пластических хирургов.
«На конкурсе красоты Мисс Вселенная нужно выбирать естественную красоту, а не искусственную, наращенные ресницы, силиконовые уста. Смоешь всю красоту на ночь, а утром с 1 места скатишься на 80. Вот такая искусственная красота»,
«Никому не интересна искусственная красота, почти все нынешние "красавицы", являются клоном друг друга, раз увидишь и на завтра не вспомнишь», «Это конкурс мастеров пластики и макияжа...»,
«Соревнуются пластические хирурги и косметологи, кто лучше смог усовершенствовать красоту!», «Конкурс работы пластических хирургов. Чтобы все, кого интересует пластическая хирургия, могли выбрать себе "скальпель" по карману»,
«Пройдет немного времени и будут делать конкурсы роботов, потому что от силикона и ботокса сейчас те красавицы распухли, а со временем и вовсе силиконо-ботоксными работами станут»,
«Их всех нужно умытыми выпускать и без силикона…».
Добавим, что пользователей соцсетей также разозлило участие россиянки в конкурсе.
"Мисс Геноцид" - так в западных соцсетях отреагировали на выход "Мисс Россия - 2022" Анны Линниковой в полуфинал 71-го конкурса красоты "Мисс Вселенная".
Напомним, что Украину на конкурсе представляла Виктория Апанасенко. Украинская красавица ошеломила мир своим нарядом "Воина света".
Также сообщалось, что украинцев удивила внешность победительницы Мисс Вселенная-2022.
Кроме того, Politeka.net писала, что украинка со кандальной гулянки в Куршевеле оказалась обладательницей титула "Мисс Украина Вселенная".