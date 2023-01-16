В интервью KP.UA артист признался, что сам не следит за этим музыкальным конкурсом и не понимает истерию украинцев по отношению к нему.

"Это все как в той поговорке – как дурак с писаной торбой. Пока мы будем носиться с «Евровидением», будем выглядеть как дикари, которые получают бусы. Мы живем на культурных самородках, а нам дают бусы, и мы себя ведем как дикари. Эта схема построена на комплексе собственной культурной неполноценности для стран третьего культурного мира, так это и работает. И мы себя ведем в соответствии с тем, как это было придумано", — заявил Олег Скрипка.

Лидер группы «Вопли Видоплясова» подчеркнул, что такой поп-истерии нет ни во Франции, ни в Германии – нигде.

"Мне за украинцев стыдно, когда мы так реагируем на «Евровидение». Но человек все равно очень субъективный, и я, безусловно, субъективный. Когда в Украину зашло первое «Евровидение», я делал первые фестивали «Країни мрій». И все говорили: "Вот сейчас пройдет "Евровидение", будет нам счастье, весь мир нас увидит и скажет - вот так "дикие танцы"! Прошло "Евровидение" - и ничего!", - объяснил музыкант.

При этом Олег Скрипка добавил, что уважает Kalush и считает, что это первый наш приличный коллектив, который был представлен на Евровидении, который не стыдно показать миру.

Напомним, что Олег Скрипка назвал украинских артистов, которые исполняют песни на русском, не украинцами.

Как сообщала Politeka, на свое 35 летие группа "Вопли Видоплясова" и сын Олега Скрипки Устим выпустили совместный клип.

Также Politeka писала, что Олег Скрипка презентовал новый клип в кардинально измененном имидже.