Украинский музыкант, лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук рассказал о трагедии, которая затронула его лично.

Комментируя страшную катастрофу с вертолетом в Броварах, Вакарчук сообщил, что знал министра МВД Дениса Монастырского и его первого заместителя Енина лично.

«Сочувствие родным и близким детей и взрослых, которые сегодня погибли в Броварах Какая ужасная трагедия! Особенно страшно осознавать смерть маленьких детей… Для меня эта трагедия есть и личной. Я хорошо знал Дениса Монастырского и Евгения Енина», – рассказал Вакарчук на своей странице в Facebook.

По словам Вакарчука, за последние 10 месяцев они много сотрудничали, вместе приближая Победу Украины.

«Денис и Женя были умными, преданными Украине людьми. Очень тяжелая потеря. Вечная память всем погибшим!», – написал Вакарчук.

В комментариях ошеломленные трагедией украинцы выражают родным погибших соболезнования.

«Боже, дай сил…», «Царство Небесное! Соболезнования родным и близким!», «Боль. Печаль. Светлая память всем погибшим», «Светлая память. Ужас», «Вы первый, кто в своих соболезнованиях поставил детей на первое место. Ужас, боль, какая-то бесконечная боль», - пишут украинцы.

Напомним, трагедия произошла утром 18 января в Броварах. В результате падения вертолета с руководством МВД погибли 17 человек, из них 4 ребенка и 9 человек, которые находились на борту. Травмированы 25 человек (из них 11 детей), которые госпитализированы в больницы.

Ранее сообщалось о 18 погибших, но подчеркивалось, что эта информация еще уточняется.

Продолжаются поисковые работы, судьба еще одного ребенка неизвестна, сообщили в ГСЧС.

Напомним, момент перед падением вертолета попал на видео.

Катастрофа случилась, когда в детском саду уже находились дети и персонал.