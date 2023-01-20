В кадр, как пишет Politeka.net, попал родной брат Екатерины Полищук.

«Оказалось, это не так страшно, как Рома думал:) Даже покормили змеючку вместе:) как хорошо иметь брата:) люблю его капец как», - подписала редкое фото "Пташка".

Напомним, что на днях у "Пташки" появился новый друг – маисовый полоз. Его назвали Арсеном.

Змея популярна в частных коллекциях любителей рептилий. Рацион состоит преимущественно из грызунов, в основном мышей и крыс, однако на деревьях змеи могут ловить птиц и летучих мышей.

Также сообщалось, что "Пташка" сделала особое тату, которое посвятила родителям. Также Катя призналась, что мама "не очень восприняла" эту новость.

«Эта татуировка почерком мамы и папы. Надеюсь, когда-нибудь они поймут, потому что пока я получила от мамы. Я просто оставлю это здесь", – рассказывала Катя, показав также новые татуировки.

Так, на предплечьях рук "Пташка" набила фразы "Всегда с тобой. Твой папа" и "Всегда с тобой. Твоя мама".

Кроме того, "Пташка" признавалась, что поклонники на ее канал приходят и уходят, а хейтеры как были, так и остаются.

«И кажется, даже после смерти моей продолжат нести свой тяжелый крест. Силы вам:)», - обратилась к ним Катя.

Также "Пташка" предупредила украинцев о мошенниках.

Кроме того, Politeka.net писала, что «Пташка» показала, как к ней прямо из окопов обратился боец ​​– видео.

Ранее "Пташка" рассказала о своей важной миссии, украинцы поддержали.