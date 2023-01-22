В интервью 24 Каналу артист рассказал, возможно ли после победы Украины сотрудничество с россиянами в культурной сфере: съемки "хороших русских" в украинском кино, их гастроли в Украине, записи песен и т.д.

"Мы не можем знать, как оно будет. Сначала надо победить. Мы же не знаем, как произойдет победа. Конечно, мы хотим, чтобы это произошло быстро. Чтобы наши военные зашли в Крым на другие временно оккупированные территории, выгнали оттуда россиян. Тогда русскую культуру нужно закрыть на карантин", - заявил Олег Скрипка.

В качестве примера музыкант привел роман "Дефиляда в Москве" украинского писателя Василия Кожелянко.

"Там он описывает, как украинцы во Второй мировой войне победили россиян и немцев, как проходил парад в Москве, тогда украинцы "закрыли" на карантин Россию и культуру. Если мы будем следовать этому сюжету – это будет прекрасно", — добавил артист.

Также Олег Скрипка рассказал, готовы ли музыканты ВВ сменить музыкальные инструменты на оружие и уйти на фронт.

"Я уже говорил, что наш гитарист Евгений сейчас служит, был контужен. Он рассказывал о службе, как сидел в окопе и т.д. Понимаю, что с гитарой он все-таки эффективнее. Безусловно, если будет необходимо, то все пойдем на фронт. Но надо, чтобы страна существовала, чтобы работала экономика. Нам нужны электрики, бухгалтера, экономисты и все другие специальности. Но, когда будет необходимость, мы, конечно, все пойдем на фронт", — подчеркнул исполнитель.

Напомним, что Олег Скрипка назвал украинских артистов, которые исполняют песни на русском, не украинцами.

Как сообщала Politeka, на свое 35 летие группа "Вопли Видоплясова" и сын Олега Скрипки Устим выпустили совместный клип.

Также Politeka писала, что Олег Скрипка презентовал новый клип в кардинально измененном имидже.