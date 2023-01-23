Украинский чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring Александр Усик сделал новое заявление.

В этот раз на своей странице в Instagram боксер решил поздравить украинцев с Днем Соборности, который отмечали 22 января.

"Русь есть, была и будет КИЕВСКОЙ. И кто бы что ни говорил, мол нет народа УКРАИНСКОГО, весь мир увидел, насколько Он един. Нам много лет твердили: "вы окраина", а оказалось, что мы центр одного материка, нам говорили: "вы все выдумка", а мы народ, мы целая страна. Мы те, кто за свободу борется, мы не убегаем, мы стоим. Моя страна, невероятная моя страна. Это мой дом", - подчеркнул Александр Усик.

В комментариях спортсмена поддержал ведущий Анатолий Анатолич, написав: "Красавец! 💪💪💪".

Россияне под публикацией просто в бешенстве, пытаясь унизить боксера и навязать свое видение истории Киевской Руси.

Украинцы поддержали Александра Усика и сожалеют, что его друг Василий Ломаченко оказался предателем:

"Вот это сильно, Саня!! Ты красавец! Ломаченко дай джеба одного, может проснется";

"респект Вам!!! За вашу открытую и четкую позицию!!! Василия потеряли";

"Круто!🔥🔥🔥 Это факт! Русь- это Киевская Русь! А то орда из болот, которая крадет все, что видит, начиная с названий, заканчивая стиральными машинками...московия...".

Напомним, ранее Александр Усик эмоционально заступился за УПЦ.

Как сообщала Politeka, промоутер Усика на фоне скандала сказал, что происходит с Ломаченко.

Также сообщалось, что Ломаченко разочаровал очередной выходкой.