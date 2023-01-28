В этот раз на своей странице в Instagram Анита Луценко рассказала о гибели своего друга, известного украинского спортсмена Максима Чумака.

"Сегодня узнала еще об одной смерти среди знакомых... Обдает жаром, потом смотришь фото, потом не веришь, потом вспоминаешь последнюю встречу...потом общие моменты по жизни...давление душит голову...словно хочешь плакать, а перед внутренним зрением понимание, что это один человек из тысяч...и здесь уже не слезы, а просто онемение. Потом автоматом в моей голове появляется привычное в этой ситуации успокоительное. Я не знаю, это правда или нет...но мне легче от того. Может кого-то тоже сможет хотя бы на 0,1% успокоить. Мне когда-то очень помогло…", - пишет тренер.

Звезда "Зважені та щасливі" рассказала, что ей помогло прочтение книги Майкла Ньютона «Путешествие Души».

"Максим, покойся с миром, друг 🙏🏻 навсегда в моем сердце. Обнимаю", - добавила Анита Луценко.

Мастер спорта Украины по дзюдо и самбо Максим Чумак погиб в боях против российских агрессоров под Сватовым Луганской области. На спортивном счету 38-летнего защитника Украины было много побед Всеукраинского и международного уровня. С началом полномасштабного вторжения он добровольно вступил в ряды Национальной гвардии Украины. Максим Чумак был награжден почетным орденом "За мужество" III степени.

Напомним, что Анита Луценко из "Зважені та щасливі" похвасталась ножками в платье с разрезом.

Как сообщала Politeka, Анита Луценко из "Зважені та щасливі" откровенно заговорила о серьезном заболевании.

Также Politeka писала, что Анита Луценко на свадьбе с ведущим "Холостяка" Решетником отожгла под Сердючку.