В этот раз на своей странице в Instagram артист решил поделиться мыслями по поводу войны, но нарвался на критику.
"Дорогие родненькие!) Приветствую Вас! Надеюсь, вы живы, здоровы, что у вас все хорошо. Хочу поделиться с вами состояниями, впечатлениями. Уже год почти война, одиннадцать месяцев прошло. Отчаяние, паника, они присутствуют безусловно у всех нас, но что на самом деле происходит: стабильный фронт стабилизировался, получаем оружие и вроде бы все стабильно, но на самом деле у нас есть эмоциональная зависимость. У нас нет ярких положительных новостей и даже негативных новостей. Мы эмоционально зависимы. Начался новый год, новый сезон, новая история Украины. Яркие новости обязательно будут и нужно сажать эмоциональные зерна позитива самим. Как в религии, нужно укреплять веру. Верим в нашу победу. Весна она неизбежна!!!", - подчеркнул Олег Скрипка.
Но украинцы в комментариях напомнили лидеру "Вопли Видоплясова", что война рф против Украины продолжается с 2014 года.
"Война почти год??? Ошибаетесь. Почти год полномасштабного вторжения, а война в 14-м началась";
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"Олег! Война идет с 2014 года! Я из Донецка! И все это уже было! И я дом не видела, и на себе почувствовала отвращение к донецким несправедливо. И этот вопрос тоже нужно решать!".
Напомним, что Олег Скрипка назвал украинских артистов, которые исполняют песни на русском, не украинцами.
Как сообщала Politeka, на свое 35 летие группа "Вопли Видоплясова" и сын Олега Скрипки Устим выпустили совместный клип.
Также Politeka писала, что Олег Скрипка презентовал новый клип в кардинально измененном имидже.