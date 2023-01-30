Умерла актриса Лиза Лоринг, исполнившая роль Уэнсдей Аддамс в оригинальном сериале «Семейка Аддамс» 60-х годов, пишет Politeka.net со ссылкой на Variety.

Актриса умерла от инсульта в возрасте 64-х лет.

«Она ушла мирно, и обе ее дочери держали ее за руки», - рассказала дочь актрисы Ванесса.

Новость о кончине Лизы ошеломила ее друзей, коллег и поклонников сериала.

«Очень жаль слышать о кончине моей дорогой подруги Лизы Лоринг. Мы были очень близки и часто работали вместе. Я знаю, что она была очень слаба. Я был в ее компании всего несколько недель назад…», «Она всегда была в наших сердцах, как Уэнсдей Аддамс», «Прощай, мой друг», «Пусть покоится с миром».

Lisa Loring, the actor who played Wednesday Addams in the first screen adaptation of The Addams Family, has died at the age of 64 from a stroke. pic.twitter.com/sucqyv4Jp4 — Eric Alper 🎧 (@ThatEricAlper) January 30, 2023

Как сообщила журналистам близкая подруга Лор Джейкобсон, Лиза после перенесенного инсульта была подключена к аппарату жизнеобеспечения.

Спустя три дня, семья приняла решение прекратить муки Лоринг.

"Четыре дня назад Лиза перенесла обширный инсульт, вызванный курением и высоким кровяным давлением. Она была подключена к аппарату жизнеобеспечения в течение трех дней. Ее семья приняла трудное решение отключить аппарат, и прошлой ночью она скончалась", - сказала Джейкобсон.

R.I.P. Lisa Loring even known as Wednesday Adams...

🕯🌹💔😭 pic.twitter.com/tvo7RKDx8p — 🕸🖤☥ Sanniz ☥🖤🕸 (@SannizL) January 30, 2023

По некоторым данным, культовый танец Дженны Ортеги в сериале "Уэнздей" 2022 года был частично основан на сцене с Лизой Лоринг.

Rest in Peace Lisa Loring, the original Wednesday Addams.



The original Wednesday dance with Ted Cassidy from the 1964 episode, Lurch Learns to Dance. pic.twitter.com/ri3wTorYUo — Danny Deraney (@DannyDeraney) January 30, 2023

Напомним, ранее сообщалось о последних овациях Вахтангу Кикабидзе, кадры прощания.

Знаменитый актер, кинорежиссер и певец предчувствовал свою скорую смерть. На поздравления с Новым Годом Кикабидзе отвечал: «Не надо поздравлять, меня уже нет, я умираю».

Находясь уже на больничной койке, Кикабидзе продолжал петь.

Напомним, что Кикабидзе был большим другом Украины и, кроме всего прочего, все деньги, собранные на юбилейном концерте в Батуми в честь своего 84-летия, передал в помощь Вооруженным силам Украины.