На своей странице в Instagram Анита Луценко ответила на вопрос, сколько раз в день нужно есть. Во-первых, тренер подчеркнула, что нужно подбирать комфортный и удобный для себя режим.

Еда 5 раз в день подходит как лечебная диета для людей с язвой, но здоровые люди не должны питаться как больные. Питание 5-6 раз в день, по мнению звезды "Зважені та щасливі", занимает очень много внимания и не имеет смысла.

Еда 4 раза в день может быть удобным вариантом, вмещающим в себя все нужные КБЖУ. Едите 3 раза в день полноценно и добавляете перекус между промежутками пищи, которые достаточно велики: или между завтраком и обедом, или между обедом и ужином. При этом капучино не следует делать перекусом, лучше совмещать с едой.

"Еда 3 раза в день. Если есть даже по 500 ккал за один прием пищи или больше (а это прям и макароны и сырники и картофель с сельдью и десерт после еды) то все равно за день получится 1500 -1700 ккал, что будет прекрасно поддерживать вашу стройную и, что важнее, здоровую форму. Здесь соблазняет кофе, латешка, капучино, компоты в промежутках между едой, которые могут нагонять и 500 и 700 ккал дополнительно. Тогда уже будет медленный плюс в весе", — объясняет Анита Луценко.

Еда 2 раза в день тоже может быть комфортной. Сложность в том, что, к примеру, втиснуть нужный белок в эти 2 приема (приблизительно 80 г белка: а это и курица, и яйца, и творог, и рыба, и бобовые) практически невозможно. Так что может быть недостаточно белка или овощей, а с ними и клетчатки и витаминов. Но можно справиться.

"Есть 1 раз в день. Утром и до ночи с небольшими перерывами, все время что-то в себя закидывая. Не здорово, вредит организму, всем системам, стимулирует есть еще больше - организм привыкает, что все время должна поступать пища, и он готов, пуская соки каждые 30 минут. Так зарабатывают диабет и лишний вес. Неправильное пищевое поведение и страдания на фоне "я, еда и моя фигура"", - добавила Анита.

Напомним, что Анита Луценко из "Зважені та щасливі" похвасталась ножками в платье с разрезом.

Как сообщала Politeka, Анита Луценко из "Зважені та щасливі" откровенно заговорила о серьезном заболевании.

Также Politeka писала, что Анита Луценко на свадьбе с ведущим "Холостяка" Решетником отожгла под Сердючку.