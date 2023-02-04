На своей странице в Instagram Анита Луценко объяснила, что нужно делать, чтобы прекратить заедать стресс.

"Когда нас накрывает стресс – хочется есть. Это закон. Так работает наш организм. Для того, чтобы остановить постоянный стресс – хочется постоянно есть и еда получается самым вредным антидепрессантом. Который потом нам портит жизнь: нет настроения, не веришь в себя, потому что не можешь справиться с весом, не можешь контролировать приемы пищи, появляются болезни", - пишет звезда "Зважені та щасливі".

Но есть другой, более эффективный способ борьбы со стрессом.

"Со всем этим может вместо еды в стрессовой ситуации справиться - гимнастика, йога, аэробика, танцы, бег, что угодно. Эффект гарантирован. Выбирайте снятие стресса, которое делает вас здоровее, потому что мы того стоим. Если выбор стоит между 15 мин читать новости или 15 мин позаниматься - выбирайте второе. Первое вызывает стресс > поесть", - подчеркнула тренер.

В комментариях Анита Луценко добавила, что когда человек наоборот, не хочет есть во время стресса – это нормально.

"Это в норме. Мы должны или стрессировать или есть. Когда бежим от тигра - не до еды. Но долго бежать невозможно и тогда мы силой заталкиваем пищу, чтобы переключиться. У меня, например, когда стресс просто 10 из 10, то ничего не лезет. А когда на 7 из 10, то хочется есть", - пишет эксперт.

Напомним, что Анита Луценко из "Зважені та щасливі" похвасталась ножками в платье с разрезом.

Как сообщала Politeka, Анита Луценко из "Зважені та щасливі" откровенно заговорила о серьезном заболевании.

Также Politeka писала, что Анита Луценко на свадьбе с ведущим "Холостяка" Решетником отожгла под Сердючку.