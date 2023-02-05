В интервью LiRoom артист Олег Скрипка заявил, что нам в некотором смысле повезло, что рф начала полномасштабную войну.

"Я думаю, никто не будет отрицать, что у Украины, как у государства в целом, и у нас, украинцев, как нации в частности, созрела очень серьезная проблема. И на самом деле этот вопрос назревал давно. Я скажу непопулярную вещь, но если бы Путин сейчас на нас не напал с войной, я украинцам дал бы еще 20-30 лет существования, как народу. Знаете, как когда удав глотает целого кролика он растворяется желудочным соком. Так же Российская империя растворяла нас. По факту мы были уже наполовину растворенными, потому что Киев был русскоязычным и для меня это означает, что они нас уже почти переварили", - считает музыкант.

Просто, по его мнению, все произошло так, что российский диктатор поспешил.

"Путин захотел на себя натянуть славу переваривания украинского государства, хотя этот процесс происходит уже три столетия. И хотя они уже переварили очень много наций, и в их желудке уже очень много наций находится, с сотню народов, и вот еще одного им не хватало. Но Украина — великое и мощное государство и одолеть его оказалось не так легко, как казалось. Мы великий народ. Самая большая их жертва. Владимир Путин захотел себе одеть медальку, потому что у него уже и возраст такой, и шаманы ему нашептали… Вот он и поспешил и надорвался", — заявил Олег Скрипка.

Напомним, что Олег Скрипка назвал украинских артистов, которые исполняют песни на русском, не украинцами.

Как сообщала Politeka, на свое 35 летие группа "Вопли Видоплясова" и сын Олега Скрипки Устим выпустили совместный клип.

Также Politeka писала, что Олег Скрипка презентовал новый клип в кардинально измененном имидже.