Участница "Холостяка-12" с Алексом Топольским - Алина Ершова сфотографировалась на фоне пальм и лежаков для отдыха.

На съемках пост-шоу "Холостяка" с Алексом Топольским - Слава Демин познакомился с участницей 12-го сезона Алиной Ершовой. Он несколько раз приглашал девушку на кофе, но она каждый раз отказывалась. Сейчас девушка отдыхает в Дубае и публикует чарующие снимки в купальнике. Фото и видео можно найти у нее в Инстаграм.

Алина Ершова сфотографировалась на фоне пальм и лежаков для отдыха. Одета она была в черный купальник, состоявший из лифа и плавок с флористическим принтом. Сверху Ершова надела прозрачную пляжную тунику. На лице у нее были черные солнцезащитные очки. Алина похвасталась стройной фигурой и плоским животом.

Кроме того, она опубликовала кадр в красном купальнике, который также прихватила з собой.

Пользователи сети без устали восхищаются красотой Алины и признаются ей в любви в комментариях, а также обращают внимание на ее худобу.

"Купальник огонь, и сама супер", "Алина, очень красиво выглядишь, но надо поправиться немного", "Алиночка, сейчас идеально выглядите, на Холостяке очень сильно похудели, сейчас фигура огонь, не худейте так сильно больше", "Афродита".

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