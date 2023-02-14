Так, телеведущая в эфире своего шоу «Тихий вечер с Еленой Кравец» спросила у Астафьевой, чем закончилась история с ее видеообращением к Залужному.
"Я записала видео со словами: "Господин Валерий, мы немного выпили, поужинали и я от всей семьи хочу вас поблагодарить...". Он ответил, что ему очень приятно и "класс, вам спасибо", - рассказала Астафьева.
Напомним, ранее Даша Астафьева рассказала, что Валерий Залужный – это ее герой.
«Я как-то выпила и записала ему видео. Тогда почувствовала себя на месте тех мужчин, которые постоянно присылают мне разное в личные сообщения. Но мне не стыдно, потому что все мы знаем, какой он герой, как много делает для каждого из нас, как нас успокаивает. Это мой герой, личный», - признавалась красавица.
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К слову, как оказалось, сердце Даши Астафьевой уже занято. Имя своего избранника модель и волонтер не скрывает, но признается, что она действительно влюблена.
«Все, кто меня давно не видел, говорят, что я очень изменилась. Вот как такое чудо могло произойти? Все разводятся... Видимо, у меня все не так, как у людей. Я встретила любовь своей жизни и очень рада. Это очень спасает», - рассказала Астафьева Елене Кравец.
Напомним, ранее в Сети появилось необычное видео, как Валерий Залужный стал тем, кем он есть сейчас.
Также сообщалось, как выглядит супруга генерала Залужного.
Кроме того, Politeka.net писала об обращении Валерия Залужного к украинцам.