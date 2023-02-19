В этот раз на своей странице в Instagram Анита Луценко рассказала, как определить свой индекс массы тела.

ИМТ - соотношение роста и веса, которое примерно показывает, какой у вас вес: недостаточный, норма или избыток.

Меньше 18,5 - вес ниже нормального

18,5 до 25 - нормальный вес

25 -30 - избыток веса

30-35 - ожирение 1 степени

35-40 - ожирение 2 степени

Более 40 - ожирение 3 степени

"Конечно же есть определенная погрешность, потому что нет возраста, пола и уточнения по мышцам. Но как ориентир чисто базовый – супер. Почему недостаток и избыток веса – это не хорошо? Потому что и первый, и второй вариант вызывает множество болезней. Также желание иметь вес ниже нормального - это автоматическое вхождение в стрессовое состояние. Нормальный вес - это вес, с которым человек живет максимально долго и здорово физически и ментально", - пишет звезда "Зважені та щасливі".

У Аниты показатели в норме. Рост у нее 168 см, а вес 58-60 – то есть ИМТ 21, в пределах нормы.

"В Украине обычно (98%) девушек хотят весить ниже нормы, что требует усилий больше нормы. То есть все желают чего-то, что нуждается в сверхусилиях и не является здоровьем", — добавила тренер.

Напомним, что Анита Луценко из "Зважені та щасливі" похвасталась ножками в платье с разрезом.

Как сообщала Politeka, Анита Луценко из "Зважені та щасливі" откровенно заговорила о серьезном заболевании.

Также Politeka писала, что Анита Луценко на свадьбе с ведущим "Холостяка" Решетником отожгла под Сердючку.