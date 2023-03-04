Как пишет Politeka.net, ракетные удары должны быть нанесены по Киеву, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Николаевской и Одесской областях.
На текущий момент российская авиация готова к вылету на нескольких военных аэродромах России, включая "Оленью", "Приволжский", "Дягилево", "Шайковку" и "Сольцы". Также в Чёрном море дежурят несколько кораблей, которые могут одномоментно выстрелить 16 крылатыми ракетами типа "Калибр".
"Таким образом, в снаряженном для боевого применения состоянии в распоряжении военного командования рф на утро 4.03.2023 г. находится не менее 52-х крылатых ракет воздушного и морского базирования типа - Х-101/Х-555, Х -22, 3М-14К/3М-14Т", - подытожил специалист в своем блоге.
При этом не стоит забывать о российских ракетах С300 и иранские беспилотники "Шахеды". Не учитывались в статистике и редкие крылатые ракеты типа "Оникс".
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