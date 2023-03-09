По словам Ксении Мишиной, в клубе ей сказали, что она должна купить еще один абонемент не для сына, а для себя.

Звезда сериала "Крепостной", первая "Холостячка" актриса Ксения Мишина, высказалась о проблеме, которую ей пришлось столкнуться в одном из киевских спортклубов. Она планировала записать своего сына на занятия плаванием в бассейне, но выяснилось, что это не так просто.

По словам Мишиной, в клубе ей сказали, что она должна купить еще один абонемент не для сына, а для себя. Это связано с тем, что ребенку еще нет 14 лет, и ему необходимо находиться в бассейне вместе с взрослым.

Однако Мишина возмущена, поскольку ее сын занимается под руководством тренера, и она не понимает, зачем ей нужен абонемент, если она сама не будет плавать. Кроме того, в клубе находятся врач и тренер, которые могут присматривать за ребенком.

Когда Мишина объяснила менеджеру, что она не всегда сможет присутствовать на тренировках своего сына, ей предложили приобрести дополнительный абонемент для кого-то другого. В итоге актриса выразила свое возмущение таким образом:

"Что это за способ выжимать деньги из людей?". Она также призвала всех не молчать, когда их обманывают, и бороться с нечестными правилами. Мишина подчеркнула, что ее беспокоит отсутствие ответственности со стороны клуба за безопасность и комфортность ребенка, а также желание увеличить прибыль.