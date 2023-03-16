Политолог Руслан Бизяев прокомментировал ситуацию с банкротством американских банков и объяснил, что увеличение процентной ставки Федеральной резервной системы США уничтожит криптовалюты.

Об этом он рассказал в программе «Развилки».

«После того, как началась эта история, как затрещали еще несколько американских муниципальных или банков-штатов, как только начали снижаться квотирование на Уолл-стрит ряда банков и структур, как только затрещала одна из криптовалют, CDMA, сразу встал вопрос – что это? Начало нового кризиса аля 2008 года, начало кризиса доллара или вообще мирового финансового кризиса?», - рассказывает Руслан Бизяев.

Параллельно, продолжает он, Федеральная резервная система США увеличивает процентную ставку, так называемую ставку рефинансирования. По словам эксперта, для промышленности (и не только американской) 5-6% не являются неподъемными деньгами, неподъемным кредитом.

Тем не менее, констатирует он, для всяческих виртуальных стартапов, биткоинов, зеленых курсов, всего, что связано с нереальной экономикой, нереальным производством, нереальной стоимостью, криптовалютами, – это первый колокольчик, первый выстрел, сигнал к тому, что их время заканчивается.

«Не делайте рискованные инвестиции в инструменты, которые еще вчера казались спокойными или сверхприбыльными. Я имею в виду биткоин и все, что с ним связано», - заключает Руслан Бизяев.

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