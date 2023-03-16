Известная фитнес-тренер и эксперт шоу "Зважені та щасливі" Анита Луценко на собственном опыте рассказала, как на самом деле питаются британцы.

После полномасштабного вторжения рф Анита Луценко вместе с дочерью временно поселились в Великобритании. В этот раз на своей странице в Instagram звезда "Зважені та щасливі" рассказала, что стереотипные представления о том, что едят британцы, не соответствуют действительности.

"Завтрак в Британии традиционно это: хлопья+молоко или гранола + полный Инглиш брекфест (яйца, сосиски или бекон, что-то типа нашей кровянки, бобы, что-то типа наших дерунов) + тост + джем. К слову, овсянка это традиционная шотландская еда (соленая). Англичане, если едят овсянку (редко), то сладкую. Есть всякие приколы друг над другом, но все знают, что это шотландская тема. Овсянку в Британии в заведениях в меню, пожалуй, никогда не видела. В супермаркете есть сухая, конечно. Но это Шерлок Холмс карты попутал)", — пишет тренер.

Кроме того, у британцев есть еще такой традиционный завтрак: рис+рыба+кари.

"Нереально вкусно. Просто невозможно оторваться. Так ели раньше, а может и сейчас в зажиточных домах. Я влюбилась в это блюдо! Немного острое - короче на всю жизнь любовь. Рыбу варят, кстати, в молоке почему-то", - добавила тренер.

На ланч (наш обед) там традиционно едят или сэндвич, или суп, или салат.

Затем идет Чай (тот самый 5 оклок ти). Чай пьют с молоком или без. При этом в заведениях часто вас не спрашивают и по умолчанию наливают молоко. К чаю на красивой этажерке подают пирожные и сэндвичи.

Ужин у британцев, как наши полноценные обед или ужин: мясо, рыба, птица + овощи или макароны или рис.

"💋Мое представление о еде Британии, как и многих других вещах, не имело ничего общего с реальностью, тем интереснее ❤️

👀 Все, кого я здесь знаю, едят так:

Завтрак – кофе

Ланч – чай + сэндвич

Ужин – как у нас полноценный сытный. Десерты никогда не употребляют с чайком после еды – отдельно)) редко после еды десерт. Скорее если праздник какой-нибудь. Десерты здесь - ну такое-честно, никакие, поэтому никакого соблазна 😅😅 Пьют без тостов, даже на праздниках) просто говорят «чирс» типа «будем».

P.S. Готовят дома просто фантастически! Как в лучших кулинарных шоу", - добавила Анита Луценко.

Напомним, что Анита Луценко из "Зважені та щасливі" похвасталась ножками в платье с разрезом.

Как сообщала Politeka, Анита Луценко из "Зважені та щасливі" откровенно заговорила о серьезном заболевании.

Также Politeka писала, что Анита Луценко на свадьбе с ведущим "Холостяка" Решетником отожгла под Сердючку.