Идеолог Олесь Доний рассказал, что четвертый этап украинской национальной идеи – это конкуренция, то есть борьба не с российской агрессией, а с успешными нациями и странами.

Об этом он рассказал на канале «My.ua».

«Наши успехи и наши проблемы состоят именно в идейной плоскости. То есть то, что украинцы не исчезли как этнос благодаря идеям, и то, что у мы, получив украинское государство, имеем серьезное отставание от центральноевропейских государств, - это именно в идейной плоскости. То, что мы удачно боремся с агрессором, – это в идейной плоскости», - утверждает Олесь Доний.

Как рассказывает эксперт, концепцию «25 ступеней к общественному счастью» он сформировал после того, как проанализировал все предыдущие наши концепции, развитие украинской национальной идеи, которая на самом деле очень динамичная. Кроме этого, добавляет идеолог, выяснилось, что в нашей политической мысли нет устоявшегося определения украинской национальной идеи и типизации.

«Как историк по специальности я создал дефиницию, что такое украинская национальная идея, и сделал ее типизацию. Первый этап – романтический, второй – оборонительный, третий – наступательный. Они все продолжаются до сих пор параллельно, они не завершились», – отмечает Олесь Доний.

Тем не менее, констатирует он, время не стоит на месте, мир двигается и мы вошли в новую для себя ситуацию – конкурентную. По мнению эксперта, четвертый этап украинской национальной идеи – это конкуренция с успешными нациями. Итак, заключает он, сегодня мы боремся с агрессором, но рано или поздно мы победим в войне и тогда придется вести конкурентную борьбу с успешными государствами.

Доний – автор концепции «25 ступеней к общественному счастью», которую эксперты оценивают как осовременивание идей Григория Сковороды, а самого Олеся Дония – как современный аналог Григория Сковороды.

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