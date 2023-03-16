Военный Святослав Дубина сообщил, что Украина не должна допускать ведение стрелковых боев.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Мы не должны опускаться до стрелковых боев, до непосредственных столкновений живой силы. Весь театр боевых действий должен проходить в дистанции 50 километров от фронта, хотя бы до 14 километров. Потому что с 14 километров считается, что это уже зона непосредственно соприкосновения», - заявил Святослав Дубина.

По словам военного, современные правила ведения войны требуют, чтобы на расстоянии до 14 километров не было никакой техники и живой силы. Как отметил Святослав Дубина, нельзя допускать ведение стрелковых боев, потому что это заведомо проигранный бой. Чтобы не допустить этого, необходимо заниматься вопросами высокоточного оружия.

«В эту работу как раз и вкладывается вопрос беспилотников, дронов-камикадзе, HIMARS, ATACMS, противоракетной обороны, управляемых бомб. Это всё должно быть поставлено, проанализировано. Надо сделать всё, чтобы у нас это было, и мы не теряли личный состав», - заявил Святослав Дубина.

Как писала ранее Politeka, идут на позицию без брони и оружия: военный Святослав Дубина рассказал, как в рф относятся к человеческой жизни.

Также Politeka сообщала, что публицист Александр Новохатский рассказал, по каким правилам воюют россияне: «В их мире это нормально».