Доктор исторических наук Павел Гай-Нижник сообщил, что консерваторы всегда выступают за построение сильного государства.

Об этом он рассказал на канале «Садок вишневый».

«Консерватизм сохраняет старые, основополагающие нации, постепенно развивающиеся нации, но в то же время дает толчок для того, чтобы творить новые ценности, делать новые толчки на основе прошлого. Именно поэтому консерваторы всегда являются традиционалистами, они всегда солидаристы», - сообщил Павел Гай-Нижник.

По словам ученого, консерваторы всегда выступают за сильное государство, за развитие сильного общества. Как отметил Павел Гай-Нижник, цель украинского консерватизма заключается именно в превращении украинского государства в современное и сильное государство, которое будет играть важную роль как на европейском континенте, так и в мире.

«Но для этого нужно сначала создать украинское государство. И для этого лучшая модель – это украинский национал-консерватизм», – заявил Павел Гай-Нижник.

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