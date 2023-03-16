Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе объяснил, что сегодня санкции вредят россии, но все еще не могут уничтожить ее экономику полностью, поэтому Украине нужна большая поддержка.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

Как он отмечает, сегодня россия находит лазейки, а также ей помогают некоторые государства, в частности, беларусь, Иран, Казахстан, Грузия, Китай. Поэтому эксперт считает, что Украине нужна поддержка, помощь и большие возможности для борьбы с российской агрессией.

«Имитация – это не результат. Я не могу также сказать, что ничего не происходит, и санкции не работают. Нет, они работают, они есть, но, к сожалению, это не те санкции, которые могли бы за год уничтожить экономику россии. Этого мы не видим», – объясняет Георгий Биркадзе.

Попутно эксперт вспоминает актера Шона Пена, который уже несколько раз приезжал в Украину, помогает, снимает документальный фильм. По его словам, такому человеку нужно быть благодарным, но таких людей мало, а нам нужно, чтобы Украину поддержали все, тогда будет результат.

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