Политтехнолог Михаил Шейтельман сообщил, что бюджет россии из-за войны очень быстро истощается.
Об этом он рассказал на своем канале.
«Заслуживает внимание и само содержание встречи путина с российскими промышленниками и предпринимателями. Во-первых, для чего она была проведена? А там было оглашено, что скорее всего в ближайшее время будет введен специальный «налог на войну»», - сообщил Михаил Шейтельман.
По словам политтехнолога, теперь в российской федерации все компании, которые заработали больше, чем миллиард рублей, должны будут внести одноразовый большой сбор в бюджет страны. Как отметил Михаил Шейтельман, такие меры нужны сейчас, потому что бюджет в россии стремительно истощается.
«Суть этого решения в том, чтобы повязать кровью всех промышленных предпринимателей россии более или менее крупных, потому что, конечно же, тот, кто внес налог на войну, становится соучастником геноцида украинского народа автоматически», - заявил Михаил Шейтельман.
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