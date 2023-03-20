Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
По словам Климкина, лидер Кремля Путин теперь для Запада преступник и ордер на его арест уже нельзя отозвать или переиграть.
«Идти в Китай и фактически в его зону влияния под руководством получившего вызов в Гаагу российские элиты точно не подписывались. Китайские авторы и другие товары и юань как основная валюта (уже россиянам активно предлагают частные депозиты в юанях) означают начало "китаизации" России. Си приедет с предложениями совместных проектов в сфере добычи ресурсов и инфраструктуры. Вариантов отказаться у Путина нет, хотя поторговаться, конечно, может», – предполагает Климкин.
Дипломат также выразил уверенность, что, если так пойдет, Россия постепенно станет для Китая тем, чем для России является Беларусь.
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«Хотя и Беларусь после визита Лукашенко в Пекин Путину съесть будет сложнее", – отметил экс-министр, добавив, что Китай всегда заботится только о себе и ослабление России для него очень выгодно.
Это, уверен Климкин, позволяет получить косвенный контроль над РФ.
"Пока что. Многие в России и так задумываются над этим сценарием, а после ордера на арест Путина начнет очень серьезно думать. Российским элитам есть, что терять и скоро может быть поздно», – уверен Климкин.
Напомним, глава КНР Си Цзиньпин посетит Россию с государственным визитом 20-22 марта.
Ранее международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест путина.
Также сообщалось, что оккупанты готовятся к решающему штурму - где враг накапливает силы.