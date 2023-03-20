Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил руководитель Донецкой ОВА Павел Кириленко.
По его словам, есть поврежденные дома.
По предварительной информации, обошлось без жертв.
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На Волновахском направлении разрушен дом в Богоявлении Угледарской общины.
На Донецком направлении, сообщил Кириленко, враг стрелял по окрестностям Кураховской общины - повреждены линии электропередач.
Тем временем в Очеретинской общине под огнем Тоненькое и Северное. В Марьинской ТГ страдают Марьинка, Красногоровка и Новомихайловка.
"Утром под обстрелы из артиллерии и Градов попала Авдеевка - есть повреждения на двух улицах и на территории АКХЗ", - рассказал Кириленко.
На Горловском направлении 1 человек ранен в Константиновке, в городе повреждены 3 многоэтажки и 3 частных дома.
Известно об 1 раненом и 3 поврежденных многоэтажках в Бахмуте. Громко было в окрестностях Часовоярской и Соледарской общин.
Зафиксированы обстрелы в Северске и Серебрянке Северской общины, в Торском и Заречном Лиманской общине.
«Всего за сутки россияне ранили 2 жителей Донбасса», - рассказал Кириленко.
Тем временем в Краматорске сообщили, что ракетный удар был по центру города, повреждены 9 многоэтажек.
Напомним, боец ВСУ рассказал, где оккупанты накапливают силы.