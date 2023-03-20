Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили в ГБР, комментируя трагедию, произошедшую в воинской части на Черниговщине.
Напомним, ранее стало известно, что жертвами трагедии стали 4 военнослужащих, но о причинах и обстоятельствах не сообщалось.
И вот ГБР было предварительно установлено, что солдаты погибли в результате взрыва.
«18 марта во время штатных стрельб в воинской части в Черниговской области сдетонировал снаряд», - говорится в сообщении.
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