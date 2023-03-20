Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили в ГБР, комментируя трагедию, произошедшую в воинской части на Черниговщине.

Напомним, ранее стало известно, что жертвами трагедии стали 4 военнослужащих, но о причинах и обстоятельствах не сообщалось.

И вот ГБР было предварительно установлено, что солдаты погибли в результате взрыва.

«18 марта во время штатных стрельб в воинской части в Черниговской области сдетонировал снаряд», - говорится в сообщении.

Зарегистрировано уголовное производство по факту нарушения правил обращения с оружием (ст. 414 УК Украины).

Процессуальное руководство осуществляет Деснянская специализированная прокуратура в сфере обороны.

169-й учебный центр "Десна" имени князя Ярослава Мудрого - военная часть Вооруженных сил Украины, специализирующаяся на подготовке личного состава для разных родов Сухопутных войск Украины. Подчиняется непосредственно командованию Сухопутных войск. Расположен в пгт Десна Черниговской области.

Напомним, украинский защитник сообщил, где оккупанты готовятся к решающему штурму.

Также сообщалось о последствиях нового ракетного удара по центру Краматорска.

Кроме того, Politeka.net писала о смертельном ДТП с участием народного депутата.