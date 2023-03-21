Как пишет Politeka.net, Константин Машовец – известный военный эксперт. Специалист решил во время эфира ответить, хватит ли 33 переданных Польшей и Словакией самолетов для контрнаступления ВСУ.

"Нет, не достаточно. Я бы сказал не только больше, но и качественнее. Чтобы у них было новое качество боевых способностей. В этом смысле достаточно содержательно сказал речных наших Воздушных сил Юрий Игнат. Я думаю, что любые украинские военнослужащие сегодня, когда они оказываются на острие освоения новой техники западного образца. Он приложит усилия, чтобы это произошло как можно быстрее. Все это прекрасно понимают от солдата к генералу, что чем быстрее мы освоим эту технику, тем скорее Вооруженные силы будут новыми боевыми способностями", - отметил эксперт.

Также Машовец рассказал об использовании Байракторов, о которых давно уже не было слышно. Как выяснилось, россияне очень насытили линию фронта средствами ПВО, где теперь нет возможности так много летать. Поэтому байрактары используются для других целей, ведь показывать такую ​​эффективность, как это было в начале войны, они больше не могут.

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