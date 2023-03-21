Ситуация в Авдеевке Донецкой области очень напряженная и сложная, россияне обстреливают город из всего, что у них есть.

Об этом, как пишет Politeka.net, в эфире Радио Свобода заявил руководитель военной администрации Виталий Барабаш.

По его словам, логистика с городом усложнена – дорога простреливается врагом.

«Логистика усложнена, потому что километров где-то 10-12 до Авдеевки вся дорога пристреляна, все села соседние Очеретинского общества – также постоянно под обстрелами: и артиллерия, и «Грады», и ракетные удары… То есть все села общины, через которые мы едем в Авдеевку они – под обстрелами. Поэтому логистика города сложна», – сказал он.

По словам Барабаша, больше недели как Авдеевка сравнялась по количеству обстрелов с Бахмутом – 250-300 в сутки. По штурмовым действиям – 20-40 иногда и до 20 авианалетов по городу и окрестностям.

«По штурмовым действиям – 20, 30, 40 иногда, как в Бахмуте, так и у нас. Авиация: Бахмут – три-четыре-пять в сутки, у нас иногда – до 20 бывает авианалетов по городу, по окрестностям города, позициям вокруг города. По Авдеевскому коксохим заводу, хотя там нет ни одного военного, бьют каждый день», – заявил Виталий Барабаш.

Также руководитель администрации объяснил, что у россияне стоит задача дойти до Карловки.

Во-первых, это водохранилище, из которого сейчас воду берет почти пол области и поэтому они каждый день бьют именно по нему. Также если они дойдут до Карловки, то оттуда можно из чего-нибудь доставать в Покровск, например.

«Они сняли внимание с Угледара и обратили внимание на Авдеевку. Почему: нет смысла брать Угледар, если у тебя в тылах остается Авдеевка, надо сразу «разобраться». Второй момент – они настроены двигаться дальше, как они и заявляли уже неоднократно, что они хотят выйти на админграницы Донецкой области, понятно, что это прямой путь на Покровск. Вряд ли им удастся до Покровска дойти, такими вот темпами это не знаю, сколько лет нужно. Стратегически у них задача стоит дойти до Карловки…», – заявил глава администрации.

В городе остается почти две тысячи человек. Среди них семь детей.

Но им грозит смертельная опасность, ведь даже идя по воду можно попасть под обстрел и погибнуть.

В свою очередь руководитель пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский заявил, что в ближайшее время Авдеевка может стать вторым Бахмутом - войска России постоянно пытаются окружить город.

По его словам, россияне несут значительные потери. Штурмы Авдеевки однотипны и предсказуемы.

Между тем, жителей Авдеевки призывают эвакуироваться, сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Враг ежедневно наносит удары по гражданской инфраструктуре и жилым кварталам. Местные власти в очередной раз советуют местным жителям не рисковать своей жизнью и жизнью своих родных и эвакуироваться в более безопасные регионы Украины", – говорится в сообщении.

В Минреинтеграции напоминают, что внутренне перемещенные лица разместят в бесплатных приютах, окажут финансовую, гуманитарную и психологическую помощь, социальное сопровождение.

Напомним, ранее сообщалось о новой ловушке для россиян от Залужного.

Также стало известно об успехах ВСУ в районе Бахмута.

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