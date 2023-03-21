оккупанты не прекращают терроризировать мирных украинцев, уничтожать их дома.

Так, россияне нанесли новый ракетный удар по городу Авдеевка, пишет Politeka.net.

Как сообщает руководитель Донецкой ОВА Павел Кириленко, по состоянию на утро 21 марта город пострадал от двух артобстрелов и ракетного удара – повреждены дома на 4 улицах, территория АКХЗ и пищевое предприятие.

Погиб один человек, два человека получили ранения.

По меньшей мере, 5 домов повреждены в Очеретинской общине, в частности, Ласточкино попали под артобстрел и ракетный удар. В Марьинском обществе идут артобстрелы в Марьинке, Красногоровке, Максимилиановке и Георгиевке.

На Горловском направлении 1 человек погиб и 1 ранен в Бахмуте.

В Константиновке повреждены три частных дома, детсад, газопровод и водопровод.

В Соледарской общине под обстрелами Васюковка и Роздоловка. Зафиксированы хаотические обстрелы Торецкой и Часовоярской общин.

На Лисичанском направлении в Северске повреждены детсад и дома на двух улицах, громко было в Серебрянке.

«За сутки россияне убили 2 жителей Донбасса, ранили еще 3», - сообщил Кириленко.

Напомним, Авдеевка может стать "новым Бахмутом". Людей просят срочно эвакуироваться.

Также сообщается, что наступление россиян приближается к кульминации.