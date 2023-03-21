Так, россияне нанесли новый ракетный удар по городу Авдеевка, пишет Politeka.net.
Как сообщает руководитель Донецкой ОВА Павел Кириленко, по состоянию на утро 21 марта город пострадал от двух артобстрелов и ракетного удара – повреждены дома на 4 улицах, территория АКХЗ и пищевое предприятие.
Погиб один человек, два человека получили ранения.
По меньшей мере, 5 домов повреждены в Очеретинской общине, в частности, Ласточкино попали под артобстрел и ракетный удар. В Марьинском обществе идут артобстрелы в Марьинке, Красногоровке, Максимилиановке и Георгиевке.
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В Константиновке повреждены три частных дома, детсад, газопровод и водопровод.
В Соледарской общине под обстрелами Васюковка и Роздоловка. Зафиксированы хаотические обстрелы Торецкой и Часовоярской общин.
На Лисичанском направлении в Северске повреждены детсад и дома на двух улицах, громко было в Серебрянке.
«За сутки россияне убили 2 жителей Донбасса, ранили еще 3», - сообщил Кириленко.
Напомним, Авдеевка может стать "новым Бахмутом". Людей просят срочно эвакуироваться.
Также сообщается, что наступление россиян приближается к кульминации.